Грузинские силовики разгоняют «онижедетей» на улицах – Зурабишвили полетела к Макрону

Прозападные «онижедети» не оставляют попыток совершить государственный переворот в Грузии. Десятую ночь подряд грузинским правоохранителям приходится разгонять масштабные уличные акции, устраиваемые нарушителями общественного порядка.
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