Грузинские силовики разгоняют «онижедетей» на улицах – Зурабишвили полетела к Макрону

Lora Некрасова

Ну молодец Саломе, что успела смыться во Францию. Теперь она сможет осуществить свою мечту - увидеть Париж и не умереть. Но назад в Грузию ей нельзя, иначе будет сидеть в своём президентском кресле в камере рядом с Мишей Саакашвили. Ему в камеру тоже нужно поставить президентское кресло. Для "хорошего" человека ничего не жалко.