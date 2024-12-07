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Грузинские силовики разгоняют «онижедетей» на улицах – Зурабишвили полетела к Макрону

Грузинские силовики разгоняют «онижедетей» на улицах – Зурабишвили полетела к Макрону

Прозападные «онижедети» не оставляют попыток совершить государственный переворот в Грузии. Десятую ночь подряд грузинским правоохранителям приходится разгонять масштабные уличные акции, устраиваемые нарушителями общественного порядка.

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Комментарии
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Lora Некрасова
Ну молодец Саломе, что успела смыться во Францию. Теперь она сможет осуществить свою мечту - увидеть Париж и не умереть. Но назад в Грузию ей нельзя, иначе будет сидеть в своём президентском кресле в камере рядом с Мишей Саакашвили. Ему в камеру тоже нужно поставить президентское кресло. Для &quot;хорошего&quot; человека ничего не жалко.
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