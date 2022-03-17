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Эмери выбил «Юве» из ЛЧ, 2 года без Евротура, «Ливерпуль» в 1 очке от «Ман Сити», сокращение зарплат в «Краснодаре», Нэтан Чен пропустит ЧМ и другие новости

Эмери выбил «Юве» из ЛЧ, 2 года без Евротура, «Ливерпуль» в 1 очке от «Ман Сити», сокращение зарплат в «Краснодаре», Нэтан Чен пропустит ЧМ и другие новости

1. «Вильярреал» Унаи Эмери выкинул «Ювентус» из Лиги чемпионов, забив 3 мяча в Турине. «Челси» в ответном матче снова победил «Лилль» и пробился в четвертьфинал.

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