Reuters: Израиль атаковал дом командира ФАТХ Мунира аль-Макдаха на юге Ливана

Израиль в ночь на 1 октября атаковал дом командира военизированного крыла палестинского движения ФАТХ «Бригады мучеников аль-Аксы» генерал-майора Мунира аль-Макдаха, который жил в Айн-эль-Хильве — крупнейшем лагере палестинских беженцев на юге Ливана.
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