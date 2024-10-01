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Reuters: Израиль атаковал дом командира ФАТХ Мунира аль-Макдаха на юге Ливана

Израиль в ночь на 1 октября атаковал дом командира военизированного крыла палестинского движения ФАТХ «Бригады мучеников аль-Аксы» генерал-майора Мунира аль-Макдаха, который жил в Айн-эль-Хильве — крупнейшем лагере палестинских беженцев на юге Ливана.

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