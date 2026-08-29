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Царьград

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"Ты дурак? Там мобилизация!": Беженец из Европы прорывался на фронт сквозь толпы трусливых релокантов

"Ты дурак? Там мобилизация!": Беженец из Европы прорывался на фронт сквозь толпы трусливых релокантов

Семён Голубев – один из несчастных детей России, которые по воле политиков оказались вдали от неё. Он, сын военнослужащего, вырос в Молдавии в 90-е годы.

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