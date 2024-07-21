Десятки тысяч жителей Анапы остались без света из-за жары.

В мэрии города Анапа сообщили, что из-за напряженности сетей, вызванной жаркой погодой, около 10 тысяч жителей остаются без электричества не только в самом городе, но и в прилегающих районах, таких как Супсех, Гай-Кодзор и Варваровка.