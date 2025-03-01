Подпольщик Лебедев: В Одессе поражено судно с британскими наёмниками В Одессе было атаковано судно, перевозившее военный груз и британских наёмников ВСУ, которые, как предполагается, транспортировали безэкипажные катера (БЭК) из Великобритании.