Подпольщик Лебедев: В Одессе поражено судно с британскими наёмниками В Одессе было атаковано судно, перевозившее военный груз и британских наёмников ВСУ, которые, как предполагается, транспортировали безэкипажные катера (БЭК) из Великобритании.
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