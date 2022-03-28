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Нигматуллин о «Спартаке»: «Максименко и Селихов — голкиперы высокого уровня, но им не хватает стабильности»

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о голкиперах красно-белых. «Критиковать вратарей «Спартака» всегда было модным, тут без вариантов.

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