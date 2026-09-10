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Царьград

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Недельный биоритм: Онищенко призвал не проводить контрольные работы по четвергам

Недельный биоритм: Онищенко призвал не проводить контрольные работы по четвергам

По словам Онищенко, пик учебной активности у школьников приходится на понедельник-среду.Академик РАН, заместитель председателя Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил против проведения контрольных работ по четвергам.

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