Недельный биоритм: Онищенко призвал не проводить контрольные работы по четвергам

По словам Онищенко, пик учебной активности у школьников приходится на понедельник-среду.Академик РАН, заместитель председателя Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил против проведения контрольных работ по четвергам.
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