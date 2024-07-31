Водителей калужских троллейбусов и автобусов оденут в форму

В Калуге ввели единый стиль для водителей муниципального общественного транспорта. Помимо запуска новых маршрутов и обновления транспорта, водителей решили одеть в формуВ Калуге ввели единый стиль для водителей муниципального общественного транспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)