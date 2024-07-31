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Калужские новости

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Водителей калужских троллейбусов и автобусов оденут в форму

Водителей калужских троллейбусов и автобусов оденут в форму

В Калуге ввели единый стиль для водителей муниципального общественного транспорта. Помимо запуска новых маршрутов и обновления транспорта, водителей решили одеть в формуВ Калуге ввели единый стиль для водителей муниципального общественного транспорта.

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