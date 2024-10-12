Крымские студенты помогают жителям Курской области не за зачёты, а от души Как телеканалу «Миллет» рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская, крымские студенты из молодёжки ОНФ ездили в Курскую область сменами каждые две недели, где фасовали гуманитарную помощь и развозили её в пункты времен.
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