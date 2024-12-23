"Я бы не относился легкомысленно ко всем этим фейерверкам и подожженным банкоматам в Москве и Санкт-Петербурге"

Геннадий Хрипунов Я люблю поболтать с этим пиндосо-бандеровско-гей-европейскими холуями и дебилами, после чего я их приглашаю встретится в нужном мне месте, но они почему-то в штаны срут и ссутся .

Лариса Шемисова А где силовые структуры, которые борются с мошенниками, может кто и забыл, но перед распадом СССР как раз и шла пропаганда и даже было полное враньё о распрекрасной жизни за бугром, расписывали всякие небылицы про Джуну и т.п. Т.е. тоже подготавливали, как укров к разрушению страны и советское образование ни при чём - шла массовая пропаганда. И стариков мне жалко, была у них подушка безопасности и исчезла, а их приучили верить в такие небылицы