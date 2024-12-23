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"Я бы не относился легкомысленно ко всем этим фейерверкам и подожженным банкоматам в Москве и Санкт-Петербурге"

"Я бы не относился легкомысленно ко всем этим фейерверкам и подожженным банкоматам в Москве и Санкт-Петербурге"

Пожилые люди в столичном регионе поджигают банкоматы и взрывают пиротехнику В Москве и Московской области за минувшие сутки более десяти раз устраивали взрывы пиротехники в общественных местах и поджигали банкоматы по заданию мошенников.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Я люблю поболтать с этим пиндосо-бандеровско-гей-европейскими холуями и дебилами, после чего я их приглашаю встретится в нужном мне месте, но они почему-то в штаны срут и ссутся .
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4 час.
Лариса Шемисова
А где силовые структуры, которые борются с мошенниками, может кто и забыл, но перед распадом СССР как раз и шла пропаганда  и даже было полное враньё о распрекрасной жизни за бугром, расписывали всякие небылицы про Джуну и т.п. Т.е. тоже подготавливали, как укров к разрушению страны и советское образование ни при чём - шла массовая пропаганда. И стариков мне жалко, была у них подушка безопасности и исчезла, а их приучили верить в такие небылицы
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2 час.
Valery Roman
АффтАр, вот это о чём??? --- Советское образование - диверсия против русских. Советское образование привело к тому, что люди лечились по телеку у Кашпировского, заряжали по телеку воду от Алана Чумака. Неграмотные цыганки обманывали людей с высшим советским образованием. Каждый дворник и грузчик изучал 3 закона термодинамики, логарифмы. синусы и т.д. Забивали головы ненужным говном чтобы люди не видели реальности. Вырастили породу инфантилов не способных организовать свою жизнь без помощи государства.
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1 час.

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