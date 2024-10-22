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Царьград

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Террористическая угроза нависла над Венгрией накануне важной даты: Предупреждение от США и задержания в Будапеште

Террористическая угроза нависла над Венгрией накануне важной даты: Предупреждение от США и задержания в Будапеште

Американские спецслужбы предупреждают власти Венгрии о террористической угрозе, которая нависла над страной в преддверии годовщины важной исторической даты.

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