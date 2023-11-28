Вышел геймплей нового симулятора кота с открытым миром и прокачкой магическ...

Вышел геймплей нового симулятора кота с открытым миром и прокачкой магических способностейНезависимая студия Zod Media анонсировала игру Super Cat Simulator, которая, как и следует из названия, представляет собой полноценный симулятор кота.
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