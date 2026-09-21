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Метаанализ связал думскроллинг с тревогой и психологическим дистрессом

Метаанализ связал думскроллинг с тревогой и психологическим дистрессом

Собеседники RTVI рассказали, как постоянное чтение новостей превращается в «туман в голове», усиливает тревогу, вытесняет общение и провоцирует семейные конфликты в их домах.

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