В Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО Михаилом Дмитриевым

Сибиряк погиб 5 ноября при исполнении воинской обязанности. Он награжден орденом Мужества посмертно. В городе Бердск 30 ноября состоялась церемония прощания с погибшим в зоне проведения специальной военной операции Михаилом Дмитриевым.
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