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Петербуржцам объяснили причину раннего подъема заболеваемости COVID-19

Петербуржцам объяснили причину раннего подъема заболеваемости COVID-19

У россиян после коронавирусной пандемии осталось мало интерферона, о чем свидетельствует ранний подъем заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

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