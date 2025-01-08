Итоги 2024: лучшие тест-драйвы Мотора

В 2024 году автомобильный рынок нашей страны был богат на новинки. Это связано с приходом в Россию ещё нескольких китайских производителей, а также развитием и последующим спадом параллельного импорта и появлением его «полупараллельного» варианта.
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