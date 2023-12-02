НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Тен Хаг про 0:1 с «Ньюкаслом»: «Тяжелый 1-й тайм, мы были рады 0:0. В конце матча у «МЮ» был хороший камбэк, могла быть и ничья, но победа «сорок» заслуженная»

Тен Хаг про 0:1 с «Ньюкаслом»: «Тяжелый 1-й тайм, мы были рады 0:0. В конце матча у «МЮ» был хороший камбэк, могла быть и ничья, но победа «сорок» заслуженная»

«У нас был тяжелый первый тайм. В перерыве мы сказали, что рады счету 0:0 и должны оставаться в игре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх