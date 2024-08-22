КУРСКИЙ ИЗЛОМ

ВМ

Виктор Максименко

Что секретно доложил Герасимов никто не знает и так не бывает что секретно 40000 а для прессы 1000 если цифра неприятная для народа ее бы засекретили. Вероятно Пригожин был прав когда писал о слабостях НГШ. Тем более он признал свои ошибки и должен понести ответственность за гибель гражданских и детей. А нашему солдату Слава.