КУРСКИЙ ИЗЛОМ Слишком много противоречивых мнений в Сети. Одно можно сказать определенно:в прорыв на Курск брошено не 11 тысяч укро.
КУРСКИЙ ИЗЛОМ
Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Что секретно доложил Герасимов никто не знает и так не бывает что секретно 40000 а для прессы 1000 если цифра неприятная для народа ее бы засекретили. Вероятно Пригожин был прав когда писал о слабостях НГШ. Тем более он признал свои ошибки и должен понести ответственность за гибель гражданских и детей. А нашему солдату Слава.
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2 час.
Александр
Вам подобные лапшу и вешают,а вовсе не Генштаб и его глава.Всё,вами написанное,есть ложь.
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2 час.
Кошмар
https://spichky.mirtesen.ru/blog/43590571598/Prikazano-sdohnut-Diversantam-VSU-ne-razreshayut-sbezhat-iz-Kurs?utm_referrer=mirtesen.ru
Приказано сдохнуть. Диверсантам ВСУ не разрешают сбежать из Курской области - Спички - не игрушка
Спички - не игрушка - МирТесен
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2 час.
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