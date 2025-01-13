Гадание на вагонной гуще. Рост числа вагонов на сети РЖД требует эффективного управления парком

РЖД и вагоностроители договорились планировать выпуск нового грузового подвижного состава сообща. Итогом всех переговоров и соглашений должно стать ограничение производства вагонов объёмом в 70 тысяч единиц уже в следующем году.
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