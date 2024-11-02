Наряд полиции при патрулировании Центрального района задержал уличных «художников», испачкавших хэллоуинским граффити стену исторического здания.
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Наряд полиции при патрулировании Центрального района задержал уличных «художников», испачкавших хэллоуинским граффити стену исторического здания.