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Царьград

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ГАИ на Кубани призвала водителей отдыхать при первых признаках усталости

ГАИ на Кубани призвала водителей отдыхать при первых признаках усталости

В Успенском районе сотрудники Госавтоинспекции в рамках акции «Устал? Отдохни!» раздали водителям памятки и объяснили, почему важно контролировать скорость, соблюдать режим труда и отдыха, а при первых признаках усталости останавливаться в безопасном месте, чтобы снизить риск ДТП.

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