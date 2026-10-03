ГАИ на Кубани призвала водителей отдыхать при первых признаках усталости

В Успенском районе сотрудники Госавтоинспекции в рамках акции «Устал? Отдохни!» раздали водителям памятки и объяснили, почему важно контролировать скорость, соблюдать режим труда и отдыха, а при первых признаках усталости останавливаться в безопасном месте, чтобы снизить риск ДТП.