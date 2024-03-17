Предпродажная подготовка Армении

Алексей Сафронов

...подобные стенания о "предпродажной подготовке" ещё раз убедительно говорят о том, что в мировой истории не является исключением: когда армянский народ есть, а государство с таким названием вовсе не должно быть. Это не только с армянами, но и с курдами, а также с евреями. Так что, если самих армян, в огромном числе живущих по всему свету эта их проблема не особо волнует, то почему должна нас....