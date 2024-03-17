Анатолий Вассерман - о ситуации вокруг Армении. Фото: © Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency В две тысячи восемнадцатом банда соросят во главе с Николом Воваевичем Пашиняном цветным бунтом захватила власть в Армении.
Предпродажная подготовка Армении
Комментарии
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Алексей Сафронов
...подобные стенания о "предпродажной подготовке" ещё раз убедительно говорят о том, что в мировой истории не является исключением: когда армянский народ есть, а государство с таким названием вовсе не должно быть. Это не только с армянами, но и с курдами, а также с евреями. Так что, если самих армян, в огромном числе живущих по всему свету эта их проблема не особо волнует, то почему должна нас....
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