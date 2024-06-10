Microsoft представила новые игры на Xbox Games Showcase

На недавнем мероприятии Xbox Games Showcase компания Microsoft представила множество новых игр и дополнений, включая Call of Duty Black Ops 6, которые будут доступны бесплатно по подписке Game Pass на Xbox и ПК, а также на PlayStation 4/5 и Steam за 60 долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии