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Петербургский дневник

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Трамп: важно гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет применено

По его словам, подобное вооружение является главной проблемой всего мира Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает ядерное вооружение главной проблемой как своей страны, так и всего мира, указав на необходимость позаботиться о том, что оно никогда не будет использовано.

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