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Татар-информ

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На улице Газовой в Казани построят гостиницу

На улице Газовой в Казани построят гостиницу

Негосударственная экспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию гостиничного комплекса с подземным паркингом и помещениями общественного назначения на улице Газовой в Приволжском районе Казани.

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