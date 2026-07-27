На улице Газовой в Казани построят гостиницу

Негосударственная экспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию гостиничного комплекса с подземным паркингом и помещениями общественного назначения на улице Газовой в Приволжском районе Казани.
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