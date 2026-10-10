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Аргументы недели

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Самые лучшие показатели рождаемости в России отмечены в Чечне и Туве

Самые лучшие показатели рождаемости в России отмечены в Чечне и Туве

Исследование выявило, что у российских женщин пик рождаемости приходится на возраст 30–34 года. Специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) провели масштабное исследование и выяснили, в каких регионах нашей страны самая высокая рождаемость.

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