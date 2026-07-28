БЫСТРОВ: Если Соболев сам заявил о намерении стать лучшим бомбардиром РПЛ, шансы у него высокие. Поведение? Он никого не провоцирует

Бывший футболист сборной России, «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о поведении нападающего «сине-бело-голубых» Александра Соболева, сравнив его с мощным локомотивом, который уверенно движется к своей цели: «Если Соболев сам заявил о намерении стать лучшим бомбардиром, значит, его шансы высокие.