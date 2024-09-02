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Царьград

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В Пролетарске потушена горевшая больше двух недель нефтебаза

В Пролетарске потушена горевшая больше двух недель нефтебаза

Сейчас пожарные проливают все конструкции, чтобы полностью ликвидировать возгорание.В Пролетарске Ростовской области группировка спасателей смогла справиться с крупным возгоранием на нефтебазе, которое началось после падения обломков сбитых украинских беспилотников.

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