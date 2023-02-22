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Рогов: Байден подталкивает Зеленского начать наступление на юге

Рогов: Байден подталкивает Зеленского начать наступление на юге

Вашингтон принуждает руководство Украины начать наступление на южном направлении. Об этом РИА Новости рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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