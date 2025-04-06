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Царьград

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Снег и гололедица: мэрия Москвы призывает водителей выбрать общественный транспорт

Снег и гололедица: мэрия Москвы призывает водителей выбрать общественный транспорт

Департамент транспорта Москвы предупреждает об ухудшении погодных условий: 6 и 7 апреля ожидается снег и возможная гололедица.

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