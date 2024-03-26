Maruti Suzuki Wagon R превратили в вертолет

Индийские стражи порядка не оценили мастерство двух братьев-умельцев и конфисковали самоделку. Два брата из штата Уттар-Прадеш (Индия) решили превратить старый разбитый хэтчбек Maruti Suzuki Wagon R в самодельный вертолет.
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