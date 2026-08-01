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Мода и Шоу-бизнес

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Фанатки Леонардо ДиКаприо в Сен-Тропе попытались подкупить охрану клуба, чтобы попасть к актёру

Фанатки Леонардо ДиКаприо в Сен-Тропе попытались подкупить охрану клуба, чтобы попасть к актёру

В ночном клубе Raspoutine в Сен-Тропе шесть девушек пытались пробиться к Леонардо ДиКаприо. Одна из них предложила охраннику 500 евро за возможность сфотографироваться с 51-летним актёром, сообщает Page Six.

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