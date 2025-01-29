В мэрии Челябинска определились с главным по имуществу и земельным отношениям

В администрации Челябинска утвердили главу КУИЗО. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, председателем комитета по управлению имуществом и земельным отношениям с 29 января назначена Анастасия Лаптиева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии