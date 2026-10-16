Несмотря на то, что его уже поправляли, он не перестает заявлять, что Крым, это остров, омываемый со всех сторон океаном.
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