«Действующие и мертвые». В Крыму получили деньги немаленькие, активы хорошие

На сегодняшний день крымские власти изъяли в собственность республики более одной тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов, в том числе прядка 200 предприятий.
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