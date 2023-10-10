В ООН обеспокоились украинскими «коллаборантами»: таковых жернова бандеровского террора «перемололи» около шести тысяч

Украина возбудила около шести тысяч уголовных дел по обвинению в сотрудничестве с РФ и осудила людей, которые потенциально не нарушали никаких законов в соответствии с международным правом, заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф.
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