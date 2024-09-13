Евросоюз снял санкции с матери погибшего российского бизнесмена Евгения Пригожина

Также ограничения аннулировали в отношении гонщика и сына миллиардера МазепинаПо решению Европейского суда юстиции ЕС снял санкции, введенные ранее в отношении матери предпринимателя, называвшего себя основателем ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной и гонщика Никиты Мазепина, сына миллиардера Дмитрия Мазепина.
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