Ижевчанку осудили за убийство новорожденного: выбросила тело в выгребную яму

ИЖЕВСК, 25 ноября, ФедералПресс. Кезский районный суд вынес приговор 29-летней жительнице Ижевска. Ее признали виновной по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
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