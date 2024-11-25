Ижевчанку осудили за убийство новорожденного: выбросила тело в выгребную яму

ИЖЕВСК, 25 ноября, ФедералПресс. Кезский районный суд вынес приговор 29-летней жительнице Ижевска. Ее признали виновной по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.