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Сексолог Толмачева: длина ног и количество волос на теле влияют на желание заниматься сексом

Сексолог Толмачева: длина ног и количество волос на теле влияют на желание заниматься сексом

Кто будет чаще заниматься сексом: худой высокий блондин или коренастый брюнет? "Газета.Ru" поговорила с сексологом Юлией Толмачевой о том, как можно определить сексуальные возможности человека, и на основании ответов эксперта составила тест.

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