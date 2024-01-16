Вероятно, вы пылесосите слишком быстро

Ваш ковёр может быть чищеВ целом, существует два типа уборки пылесосом: несколько быстрых движений, чтобы собрать крупный мусор, рассыпанную еду или удалить видимые загрязнения, а также более тщательный проход всей комнаты во время генеральной уборки.