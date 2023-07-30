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Определяем, когда менять тормозные колодки за 10 минут

Определяем, когда менять тормозные колодки за 10 минут

﻿﻿В автомобиле много важных узлов и агрегатов, которые нуждаются в регулярной технической проверке. Особое внимание следует уделить тормозной системе, а именно передним и задним тормозным колодкам, а также важно проверить износ тормозных дисков.

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