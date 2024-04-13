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В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова Украине

В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова Украине

В Крыму доказали незаконность передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов, добавив, что теперь остается принять судебное и политическое решения.

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