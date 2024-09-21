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Бунятов: Лаборатории в Мариуполе планировали использовать для уничтожения русских

Станислав Бунятов, который сейчас позиционирует себя как военный блогер (хотя, на самом деле, он просто участник националистических военных объединений), напомнил о биолабораториях, обнаруженных в Мариуполе в начале СВО.

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