Станислав Бунятов, который сейчас позиционирует себя как военный блогер (хотя, на самом деле, он просто участник националистических военных объединений), напомнил о биолабораториях, обнаруженных в Мариуполе в начале СВО.
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