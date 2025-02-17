❄️ Очистить и обработать: как справились с непогодой на Южном берегу Крыма 20 миллиметров осадков выпало в Большой Ялте за прошедшие сутки.
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❄️ Очистить и обработать: как справились с непогодой на Южном берегу Крыма 20 миллиметров осадков выпало в Большой Ялте за прошедшие сутки.