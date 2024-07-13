Американская HPE выбрана разработчиком японского ИИ-суперкомпьютера

Американская компания HPE выбрана разработчиком суперкомпьютера японским Национальным институтом передовых промышленных наук и технологий (AIST), 12 июля сообщает интернет-издание о технологиях The Register.
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