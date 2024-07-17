Каковы лечебные и магические свойства лунного камня, кому его следует носить Алёна ЮрьеваЛунный камень, благодаря своему перламутровому сиянию, не только впечатляет коллекционеров, но и обладает уникальными лечебными и магическими свойствами, которые привлекают оккультистов и эзотериков по всему миру.