Каковы лечебные и магические свойства лунного камня, кому его следует носить Алёна ЮрьеваЛунный камень, благодаря своему перламутровому сиянию, не только впечатляет коллекционеров, но и обладает уникальными лечебными и магическими свойствами, которые привлекают оккультистов и эзотериков по всему миру.
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