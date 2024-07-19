«Динамо» отдало 20-летнего форварда Давыдова в аренду «Северстали»

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Минувший сезон 20-летний игрок провел в составе «Динамо» из Санкт-Петербурга. В 51 игре за команду в регулярном чемпионате ВХЛ Давыдов набрал 17 (6+11) очков при показателе полезности «+11».