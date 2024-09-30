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Политика как она есть

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Аналитик Джонсон: ВСУ находятся в крайне тяжёлом положении в районе Покровска

Аналитик Джонсон: ВСУ находятся в крайне тяжёлом положении в районе Покровска

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, что логистика ВСУ в районе Покровска (Красноармейска) находится в крайне тяжёлом положении из-за потери контроля над железнодорожными путями.

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