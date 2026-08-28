Суд запретил Хотину и четырем бывшим топ-менеджерам "Югры" выезжать из России

Бывшему бенефициару разорившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотину и четырем бывшим руководителей этой кредитной организации, которых ранее привлекли к субсидиарной ответственности по его долгам, запретили выезжать из России.
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